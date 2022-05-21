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Ибрахима Мбайе
Статистика
Ибрахима Мбайе - статистика
Завершил карьеру
19 ноября 1994 (31), Гуедиавайе
#15 | Защитник
187 см
Сенегал
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Кубок африканских наций 2021
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
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Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
0 : 1
21.05.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 3
15.05.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Венеция
4 : 3
08.05.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
0 : 0
01.05.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 1
27.04.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2 : 2
24.04.2022
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
1 : 1
16.04.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2 : 0
11.04.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0 : 0
04.04.2022
Болонья
83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 0
13.03.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 0
06.03.2022
Торино
80' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Салернитана
1 : 1
26.02.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 1
21.02.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
3 : 0
12.02.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 3
22.12.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 2
18.12.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
0 : 1
28.11.2021
Болонья
90' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 1
21.11.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
1 : 2
07.11.2021
Болонья
83' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
01.11.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
3 : 0
28.10.2021
Болонья
1' - 63'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 4
23.10.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 1
17.10.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3 : 0
03.10.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
4 : 2
26.09.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 2
21.09.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
6 : 1
18.09.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
1 : 0
13.09.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
0 : 0
28.08.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
3 : 2
22.08.2021
Салернитана
Был в запасе
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