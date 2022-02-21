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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Специя
Болонья - Специя: обзор матча 21 февраля 2022
Болонья
21.02.2022, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Специя
40'
М. Арнаутович
84'
М. Арнаутович
11'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Специя
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Орсолини
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Н. Сансоне
84'
80'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
Д. Сала
80'
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Манай
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
71'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Л. Бинкс
71'
65'
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Маджоре
Замена
А. Сумаоро
️️️️
К. Бонифази
64'
58'
Замена
С. Бастони
️️️️
А. Реца
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Барроу
40'
22'
Желтая карточка
Р. Манай
Желтая карточка
Л. Бинкс
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Манай
Пас отдал
А. Реца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Болонья
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Скорупски
3
Теате
4
Бинкс
33
Бонифази
2
Хики
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
21
Сориано
99
Барроу
7
Арнаутович
7
Орсолини
3-2-2-1-2
49
Проведель
4
Кивиор
6
Эрлич
43
Николау
4
Феррер
13
Реца
7
Сала
18
Маджоре
11
Гьяси
10
Верде
7
Манай
33
Бонифази
5
Сумаоро
5
Сумаоро
33
Бонифази
7
Орсолини
20
Эбишер
20
Эбишер
7
Орсолини
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
4
Бинкс
25
Вигнато
25
Вигнато
4
Бинкс
13
Реца
10
Бастони
10
Бастони
13
Реца
7
Сала
10
Нгуямба
10
Нгуямба
7
Сала
18
Маджоре
7
Агудело
7
Агудело
18
Маджоре
7
Манай
18
Нзола
18
Нзола
7
Манай
Остались в запасе
Болонья
Специя
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
19
Эбрима Колли
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
19
Эбрима Колли
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Болонья - Специя
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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