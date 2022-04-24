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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 24 апреля 2022
Болонья
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
6'
А. Хики
59'
Н. Сансоне
25'
И. Удогие
46'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Удинезе
90'
Желтая карточка
И. Пуссетто
87'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Р. Сориано
87'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
81'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
М. Сванберг
75'
Замена
И. Мбайе
️️️️
А. Хики
75'
Желтая карточка
Н. Сансоне
70'
63'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
ГОЛ! 2:2!
Н. Сансоне
59'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Н. Домингес
58'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Л. Бинкс
58'
46'
ГОЛ! 1:2!
И. Саксесс
Пас отдал
Ж. Деулофеу
30'
Желтая карточка
Н. Перес
25'
ГОЛ! 1:1!
И. Удогие
Пас отдал
И. Саксесс
ГОЛ! 1:0!
А. Хики
Пас отдал
М. Сванберг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
25
Марко Молла
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Барди
4
Бинкс
33
Бонифази
3
Теате
35
Дийкс
29
Де Сильвестри
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
99
Барроу
7
Орсолини
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
18
Перес
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
90
Саксесс
2
Хики
2
Хики
Хики
15
Мбайе
15
Мбайе
Хики
8
Домингес
20
Эбишер
20
Эбишер
8
Домингес
32
Сванберг
10
Виола
10
Виола
32
Сванберг
4
Бинкс
11
Сансоне
11
Сансоне
4
Бинкс
21
Сориано
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
21
Сориано
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
10
Деулофеу
23
Пуссетто
23
Пуссетто
10
Деулофеу
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
23
Никола Багнолини
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Болонья - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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