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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 21 мая 2022
Дженоа
21.05.2022, суббота, 18:15
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
66'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Болонья
75'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
А. Раймондо
72'
Замена
А. Хики
️️️️
У. Амей
Замена
К. Экубан
️️️️
Д. Кришито
71'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Эрнани
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Желтая карточка
Л. Эстигард
58'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Н. Амири
56'
Желтая карточка
Д. Кришито
54'
46'
Замена
К. Урбански
️️️️
Й. Схаутен
46'
Замена
Р. Стиванелло
️️️️
Л. Бинкс
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Портанова
46'
Замена
М. Френдруп
️️️️
П. Галдамес
46'
Желтая карточка
П. Галдамес
38'
25'
Желтая карточка
М. Эбишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
25
Рок Водишек
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Болонья
25
Марко Молла
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
82
Каспер Урбански
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шемпер
22
Васкес
5
Эстигард
4
Кришито
30
Хефти
4
Галдамес
10
Амири
23
Эрнани
90
Портанова
80
Гюдмюндссон
9
Йебоа
3-2-3-2
22
Барди
4
Бинкс
33
Бонифази
5
Амей
29
Де Сильвестри
35
Дийкс
8
Домингес
22
Схаутен
20
Эбишер
99
Барроу
9
Раймондо
10
Амири
20
Камбьясо
20
Камбьясо
10
Амири
23
Эрнани
6
Ровелла
6
Ровелла
23
Эрнани
90
Портанова
72
Мелегони
72
Мелегони
90
Портанова
4
Галдамес
25
Френдруп
25
Френдруп
4
Галдамес
4
Кришито
81
Экубан
81
Экубан
4
Кришито
5
Амей
2
Хики
2
Хики
5
Амей
4
Бинкс
4
Стиванелло
4
Стиванелло
4
Бинкс
9
Раймондо
25
Вигнато
25
Вигнато
9
Раймондо
22
Схаутен
82
Урбански
82
Урбански
22
Схаутен
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
11
Яя Каллон
ПВ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Рок Водишек
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
25
Марко Молла
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
11
Яя Каллон
ПВ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Рок Водишек
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
25
Марко Молла
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Дженоа - Болонья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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