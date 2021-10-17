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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 17 октября 2021
Удинезе
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
83'
Бету
67'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
90'
+4
Желтая карточка
Р. Сориано
90'
Желтая карточка
А. Хики
87'
Желтая карточка
Н. Домингес
Замена
Б. Соппи
️️️️
Ж. Деулофеу
86'
84'
Желтая карточка
А. Сумаоро
84'
Желтая карточка
Л. Скорупски
83'
Желтая карточка
Э. Вигнато
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
И. Пуссетто
83'
73'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
К. Микаэл
Замена
Н. Молина
️️️️
Й. Стригер Ларсен
69'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Удогие
69'
68'
Замена
Г. Медель
️️️️
Л. Бинкс
68'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
А. Теате
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
56'
Замена
К. Микаэл
️️️️
М. Сванберг
49'
Желтая карточка
М. Сванберг
Вторая желтая
Р. Перейра
38'
Желтая карточка
Р. Перейра
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Самир
13
Удогие
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
17
Макенго
37
Перейра
23
Бету
10
Деулофеу
3-2-2-1-2
1
Скорупски
4
Бинкс
3
Теате
5
Сумаоро
29
Де Сильвестри
2
Хики
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
10
Деулофеу
2
Соппи
2
Соппи
10
Деулофеу
17
Стригер Ларсен
20
Молина
20
Молина
17
Стригер Ларсен
13
Удогие
23
Пуссетто
23
Пуссетто
13
Удогие
4
Бинкс
17
Медель
17
Медель
4
Бинкс
32
Сванберг
12
Микаэл
12
Микаэл
32
Сванберг
3
Теате
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
3
Теате
Микаэл
25
Вигнато
25
Вигнато
Микаэл
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Удинезе - Болонья
1
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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