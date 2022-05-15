Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Бюттнер - статистика

Завершил карьеру
11 февраля 1989 (37), Дотихем
#28 | Защитник
174 см | 75 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
26
3
4
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 3
15.05.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
11.05.2022
Хераклес
1' - 87'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Камбур
1 : 1
06.05.2022
РКС Ваалвейк
1' - 86'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
01.05.2022
Гронинген
1' - 86'
39'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
23.04.2022
Зволле
1' - 60'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
2 : 0
10.04.2022
РКС Ваалвейк
1' - 79'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
02.04.2022
Утрехт
1' - 71'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Витесс
1 : 2
20.03.2022
РКС Ваалвейк
1' - 88'
51'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
25.02.2022
Твенте
1' - 85'
74'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
1 : 1
19.02.2022
РКС Ваалвейк
1' - 80'
71'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
3 : 1
06.02.2022
РКС Ваалвейк
1' - 72'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
23.01.2022
Фортуна
1' - 83'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
15.01.2022
РКС Ваалвейк
1' - 46'
20'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Спарта
1 : 1
23.12.2021
РКС Ваалвейк
1' - 74'
8'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 4
19.12.2021
ПСВ
1' - 80'
79'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Твенте
2 : 1
12.12.2021
РКС Ваалвейк
1' - 65'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
05.12.2021
НЕК
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гронинген
1 : 1
07.11.2021
РКС Ваалвейк
1' - 71'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
31.10.2021
Камбур
1' - 75'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
23.10.2021
Спарта
1' - 59'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
02.10.2021
Гоу Эхед Иглс
1' - 79'
59'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2021
Виллем II
1' - 48'
14'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
2 : 2
18.09.2021
РКС Ваалвейк
1' - 68'
45'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
12.09.2021
Витесс
1' - 90'
21'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
2 : 2
27.08.2021
РКС Ваалвейк
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
3 : 2
21.08.2021
РКС Ваалвейк
1' - 90'
89'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
14.08.2021
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Главные новости
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
3
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+