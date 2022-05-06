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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - РКС Ваалвейк
Камбур - РКС Ваалвейк: обзор матча 06 мая 2022
Камбур
06.05.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
72'
Д. Шмидт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - РКС Ваалвейк
86'
Замена
H. Mulder
️️️️
А. Бюттнер
86'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
Ш. Адевойе
86'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Я. Укили
Замена
J. ter Heide
️️️️
E. Schouten
83'
81'
Замена
Х. Гаари
️️️️
С. Бакари
Желтая карточка
М. Худемакерс
76'
Замена
Н. Додеман
️️️️
П. Йостен
75'
72'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Шмидт
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
46'
Замена
М. Тол
️️️️
К. МакИнтош
46'
24'
Желтая карточка
Ш. Адевойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
5
Яссин Укили
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
19
Том Бур
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
4-3-3
1
Стевенс
18
Силла
3
МакИнтош
4
5
Шмидт
23
Якобс
4
Худемакерс
10
Маулун
47
Каллон
17
Ульдрикис
17
Йостен
3-2-1-4
1
Вессен
21
Меленстен
5
Туба
28
Бюттнер
2
Бакари
4
Адевойе
10
ван дер Венне
29
Крамер
27
6
Анита
5
Укили
4
2
2
4
3
МакИнтош
3
Тол
3
Тол
3
МакИнтош
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
17
Йостен
7
Додеман
7
Додеман
17
Йостен
2
Бакари
3
Гаари
3
Гаари
2
Бакари
5
Укили
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Укили
4
Адевойе
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
4
Адевойе
28
Бюттнер
0
0
28
Бюттнер
Остались в запасе
Камбур
РКС Ваалвейк
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Том Бур
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Том Бур
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Камбур - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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