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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Твенте
РКС Ваалвейк - Твенте: обзор матча 25 февраля 2022
РКС Ваалвейк
25.02.2022, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
74'
Й. Одгор
23'
Р. ван Вольфсвинкел
90'
Д. Лимниос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Твенте
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лимниос
Пас отдал
Х. Плегесуэло
87'
Желтая карточка
М. Брюнс
Желтая карточка
И. Бель Хассани
86'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
85'
78'
Замена
М. Угальде
️️️️
Д. Ротс
78'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Мисиджан
78'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
М. Влап
ГОЛ! 1:1!
Й. Одгор
Пас отдал
А. Бюттнер
74'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
Д. ван ден Бейс
61'
Замена
С. Бакари
️️️️
М. Меленстен
46'
44'
Желтая карточка
Д. Бренет
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
34'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
В. Мисиджан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
5
Яссин Укили
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
14
Lennerd Daneels
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-2-1-4
1
Вессен
21
Меленстен
5
Туба
28
Бюттнер
33
ван ден Бейс
3
Гаари
10
ван дер Венне
5
Укили
21
Одгор
29
Крамер
6
Анита
3-2-1-4
1
Уннершталь
30
Бренет
3
Преппер
5
Плегесуэло
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
11
Ротс
21
Меленстен
2
Бакари
2
Бакари
21
Меленстен
33
ван ден Бейс
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
33
ван ден Бейс
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
14
Влап
18
Лимниос
18
Лимниос
14
Влап
7
Мисиджан
18
Черны
18
Черны
7
Мисиджан
11
Ротс
9
Угальде
9
Угальде
11
Ротс
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Твенте
16
Марк Спенкелинк
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Lennerd Daneels
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Lennerd Daneels
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча РКС Ваалвейк - Твенте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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