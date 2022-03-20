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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - РКС Ваалвейк
Витесс - РКС Ваалвейк: обзор матча 20 марта 2022
Витесс
20.03.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
6'
Л. Опенда
15'
М. Меленстен
51'
А. Бюттнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - РКС Ваалвейк
90'
Желтая карточка
Й. Одгор
88'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
88'
Замена
H. Mulder
️️️️
А. Азхил
79'
Замена
Я. Укили
️️️️
F. Stokkers
Желтая карточка
М. Виттек
74'
68'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
М. Крамер
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Домджони
61'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
Д. Ороз
61'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Я. Гбоу
61'
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Бюттнер
Пас отдал
Й. Одгор
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Меленстен
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
4-3-1-2
1
Хувен
32
Виттек
5
Дехи
5
Ороз
2
Даса
23
Базур
8
Домджони
6
Тронстад
34
Гбоу
17
Опенда
8
Фредериксен
3-2-1-4
1
Вессен
5
Туба
21
Меленстен
28
Бюттнер
2
Бакари
4
Адевойе
46
Азхил
27
21
Одгор
29
Крамер
6
Анита
5
Ороз
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
5
Ороз
34
Гбоу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
34
Гбоу
8
Домджони
9
Грбич
9
Грбич
8
Домджони
29
Крамер
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
29
Крамер
27
5
Укили
5
Укили
27
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
46
Азхил
0
0
46
Азхил
Остались в запасе
Витесс
РКС Ваалвейк
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
Главный тренер
Томас Летш
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Витесс - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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