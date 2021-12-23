Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - РКС Ваалвейк
Спарта - РКС Ваалвейк: обзор матча 23 декабря 2021
Спарта
23.12.2021, четверг, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
39'
В. ван Крой
27'
Й. Одгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - РКС Ваалвейк
90'
Желтая карточка
В. Анита
82'
Замена
А. Азхил
️️️️
H. Mulder
Замена
М. Хейлен
️️️️
А. Ауассар
78'
74'
Замена
Х. Гаари
️️️️
С. Бакари
74'
Замена
F. Stokkers
️️️️
М. Крамер
74'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
Замена
Э. Эмега
️️️️
В. ван Крой
73'
Замена
Л. Ти
️️️️
М. Энгельс
73'
Замена
М. Осман
️️️️
B. Smeets
65'
Желтая карточка
А. Ауассар
41'
ГОЛ! 1:1!
В. ван Крой
Пас отдал
А. Ауассар
39'
Желтая карточка
Я. Масурас
33'
27'
ГОЛ! 0:1!
Й. Одгор
8'
Желтая карточка
А. Бюттнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Спарта
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
3-2-2-4
4
18
Пинту
2
Абелс
3
Вриндс
21
Масурас
6
Ауассар
10
8
Энгельс
21
Мейнанс
32
ван Крой
40
Окойе
3-5
1
Вессен
2
Бакари
21
Меленстен
33
ван ден Бейс
0
4
Адевойе
28
Бюттнер
11
Бель Хассани
6
Анита
10
14
Осман
14
Осман
10
32
ван Крой
22
Эмега
22
Эмега
32
ван Крой
8
Энгельс
9
Ти
9
Ти
8
Энгельс
6
Ауассар
13
Хейлен
13
Хейлен
6
Ауассар
2
Бакари
3
Гаари
3
Гаари
2
Бакари
0
46
Азхил
46
Азхил
0
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
29
Крамер
27
27
29
Крамер
Остались в запасе
Спарта
РКС Ваалвейк
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Спарта - РКС Ваалвейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
РКС Ваалвейк
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+