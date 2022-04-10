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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - РКС Ваалвейк
ПСВ - РКС Ваалвейк: обзор матча 10 апреля 2022
ПСВ
10.04.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
38'
Д. Верман
69'
Д. Тезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - РКС Ваалвейк
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Адевойе
Замена
Э. Захави
️️️️
Брума
87'
79'
Замена
L. Daneels
️️️️
А. Бюттнер
79'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
В. Анита
79'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Й. Одгор
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
О. Боскальи
77'
Желтая карточка
О. Боскальи
75'
Желтая карточка
К. Винисиус
72'
70'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
А. Азхил
ГОЛ! 2:0!
Д. Тезе
Пас отдал
К. Винисиус
69'
Замена
И. Сангаре
️️️️
М. ван Гинкел
66'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Й. Вертессен
66'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Д. Верман
66'
61'
Замена
Я. Укили
️️️️
Х. Гаари
51'
Желтая карточка
Х. Гаари
45'
Желтая карточка
М. Крамер
Желтая карточка
А. Рамальо
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верман
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
27
Марио Гетце
АП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
17
Рой Куйперс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
4-3-1-2
38
Мвого
17
Жуниор
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
25
Верман
8
ван Гинкел
35
Гутьеррес
77
Брума
95
Винисиус
35
Вертессен
3-2-1-3
1
Вессен
21
Меленстен
5
Туба
28
Бюттнер
2
Бакари
4
Адевойе
46
Азхил
29
Крамер
21
Одгор
6
Анита
25
Верман
20
Мадуэке
20
Мадуэке
25
Верман
35
Вертессен
18
Гакпо
18
Гакпо
35
Вертессен
21
Боскальи
22
Оппегард
22
Оппегард
21
Боскальи
8
ван Гинкел
6
Сангаре
6
Сангаре
8
ван Гинкел
77
Брума
7
Захави
7
Захави
77
Брума
46
Азхил
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
46
Азхил
21
Одгор
27
27
21
Одгор
28
Бюттнер
14
14
28
Бюттнер
3
Гаари
5
Укили
5
Укили
3
Гаари
6
Анита
15
Ваутерс
15
Ваутерс
6
Анита
Остались в запасе
ПСВ
РКС Ваалвейк
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
27
Марио Гетце
АП
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
27
Марио Гетце
АП
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча ПСВ - РКС Ваалвейк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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