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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - ПСВ
РКС Ваалвейк - ПСВ: обзор матча 19 декабря 2021
РКС Ваалвейк
19.12.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 4
Завершен
ПСВ
79'
Й. Одгор
34'
Й. Вертессен
52'
К. Гакпо (П)
61'
Ф. Мвене
72'
Й. Вертессен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - ПСВ
84'
Замена
А. Обиспо
️️️️
О. Боскальи
84'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
К. Гакпо
Замена
L. Daneels
️️️️
А. Бюттнер
80'
ГОЛ! 1:4!
Й. Одгор
Пас отдал
А. Бюттнер
79'
Замена
Я. Укили
️️️️
А. Азхил
73'
Замена
М. Крамер
️️️️
F. Stokkers
73'
72'
ГОЛ! 0:4!
Й. Вертессен
63'
Замена
Ф. Макс
️️️️
М. Жуниор
63'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Мвене
61'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Мвене
Пас отдал
Й. Вертессен
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Гакпо
Желтая карточка
М. Меленстен
51'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
И. Бель Хассани
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Й. Вертессен
28'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Брума
27'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Доан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
3-1-5
1
Вессен
2
Бакари
21
Меленстен
33
ван ден Бейс
46
Азхил
28
Бюттнер
27
6
Анита
11
Бель Хассани
5
Туба
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
21
Боскальи
5
Рамальо
17
Жуниор
6
Сангаре
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
77
Брума
18
Гакпо
28
Бюттнер
14
14
28
Бюттнер
11
Бель Хассани
5
Лутонда
5
Лутонда
11
Бель Хассани
46
Азхил
5
Укили
5
Укили
46
Азхил
27
29
Крамер
29
Крамер
27
17
Жуниор
30
Макс
30
Макс
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
2
Мвене
4
Тезе
4
Тезе
2
Мвене
18
Гакпо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
18
Гакпо
20
Доан
95
Винисиус
95
Винисиус
20
Доан
77
Брума
35
Вертессен
35
Вертессен
77
Брума
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
ПСВ
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
37
Ричард Ледесма
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
37
Ричард Ледесма
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча РКС Ваалвейк - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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