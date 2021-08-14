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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар: обзор матча 14 августа 2021
РКС Ваалвейк
14.08.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
43'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
90'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
Замена
Э. Вессен
️️️️
М. Крамер
76'
75'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
74'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Й. Класи
74'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
З. Абухляль
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
Т. Лутонда
70'
Замена
Й. Одгор
️️️️
И. Бель Хассани
60'
60'
Замена
В. Павлидис
️️️️
Й. Карлссон
ГОЛ! 1:0!
М. Крамер
Пас отдал
Х. Гаари
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
10
Ричард ван дер Венне
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
25
Тейс Остинг
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
16
Аслак Витри
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-1-5
3
Гаари
21
Меленстен
2
Бакари
46
Азхил
10
ван дер Венне
29
Крамер
11
Бель Хассани
28
Бюттнер
5
Лутонда
3-3-2-2
12
Верхюлст
28
Сугавара
5
Летшерт
4
Мартинс-Инди
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
25
Остинг
21
Карлссон
29
Крамер
1
Вессен
1
Вессен
29
Крамер
5
Лутонда
4
Адевойе
4
Адевойе
5
Лутонда
11
Бель Хассани
21
Одгор
21
Одгор
11
Бель Хассани
Дрейф
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
Дрейф
8
Класи
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
8
Класи
7
Абухляль
26
Эвьен
26
Эвьен
7
Абухляль
21
Карлссон
14
Павлидис
14
Павлидис
21
Карлссон
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Бо Реус
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Аслак Витри
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Аслак Витри
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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