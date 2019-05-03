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Александр Бюттнер
Новости
Александр Бюттнер - новости
Завершил карьеру
11 февраля 1989 (37), Дотихем
#28 | Защитник
174 см | 75 кг
Нидерланды
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Трансферы
Публикации
«Витесс» летом могут покинуть до 16 футболистов
2019.05.03 18:57
6
Слуцкий: «Витесс» построил базу на деньги от продажи Бюттнера. Теперь он орет: «Это моя база, валите все с нее»
2019.02.26 19:10
2
Бюттнер: «Витесс» способен играть намного лучше. Все зависит не столько от Слуцкого, сколько от нас»
2019.02.16 11:24
1
Бюттнер: «Слуцкий – очень добрый. Это лучший тренер для «Витесса», который только мог быть»
2018.12.21 14:54
2
Бюттнер: «Удивительно, что Кокорин в тюрьме. Знаю его как изумительного человека»
2018.12.21 12:48
11
Видео
Игрок «Спарты» получил семь матчей дисквалификации за удар экс-динамовца Бюттнера в лицо
2018.04.17 01:48
6
Суперкубок Голландии. Гол экс-динамовца Бюттнера не помог «Витессу» обыграть «Фейеноорд»
2017.08.05 21:04
Бюттнер: «Сначала в «Динамо» все шло хорошо, но потом внезапно исчез президент клуба»
2017.01.17 22:31
Фото
«Витесс» подтвердил подписание контракта с Бюттнером
2017.01.16 16:42
Бюттнер пройдет медицинское обследование в «Витессе»
2017.01.10 11:33
1
Бюттнер продолжит карьеру в «Витессе»
2017.01.03 20:58
4
Бюттнер намерен продолжить карьеру в чемпионате Голландии
2016.12.18 20:15
Бюттнер расторг контракт с «Динамо» и хочет играть в Западной Европе
2016.12.17 22:36
9
Бюттнер в ближайшее время покинет московское «Динамо»
2016.12.16 14:37
3
Нарубин и Бюттнер – в стартовом составе «Динамо», Милевский – на скамейке у «Тосно»
2016.10.26 18:09
1
Бюттнер: «Мне подходит «Динамо», как и жизнь в Москве»
2016.10.12 23:48
2
Орещук: «По Бюттнеру были предложения, но его агент все запорол»
2016.09.03 19:05
«Гранада» интересуется Бюттнером
2016.08.30 10:44
2
Генеральный директор «Динамо»: «Решений по Погребняку и Бюттнеру еще нет»
2016.08.29 18:46
3
Бюттнер в ближайшие 10 дней может перейти в клуб из Англии или Италии
2016.08.19 17:30
5
Агент: «Бюттнер ведет переговоры с клубами из Турции и Англии»
2016.07.25 13:15
«Динамо» заявило Бюттнера на первенство ФНЛ
2016.07.22 14:28
16
«Бешикташ» может приобрести Бюттнера
2016.07.21 11:00
3
Погребняк отказал «Уфе» и «Томи»
2016.07.20 11:54
2
«Динамо» включило в состав Бюттнера и Ротенберга
2016.07.13 14:47
4
Бюттнер может перебраться в Турцию
2016.06.05 16:50
«Брюгге» досрочно завоевал титул чемпиона Бельгии
2016.05.15 18:01
2
Фото
«Динамо» и «Андерлехт» подтвердили трансфер Бюттнера
2016.02.01 20:30
1
«Андерлехт» арендовал Бюттнера
2016.02.01 17:46
2
«Андерлехт» договорился с «Динамо» об аренде Бюттнера
2016.01.31 18:01
1
2
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