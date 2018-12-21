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    Бюттнер: «Слуцкий – очень добрый. Это лучший тренер для «Витесса», который только мог быть»

    Защитник «Витесса» Александр Бюттнер поделился впечатлениями от работы под руководством российского главного тренера голландского клуба Леонида Слуцкого.

    «Слуцкий знает, как использовать игроков на поле. И очень добрый. Для «Витесса» это лучший тренер, который только мог быть. Тренировки у нас тоже хорошие. Половину недели мы усиленно готовимся, а когда игра близко, занятия становятся более релаксирующими.

    Предыдущие две игры [речь идет о матчах с «Эмменом» (1:1) и «НАК Бредой» (1:3) без учета субботней встречи 16-го тура против «Венло» (2:1)] получились сложными, мы потеряли очки против команд, которые превосходили», – сказал Бюттнер.

    • Слуцкий возглавил команду из Арнема летом этого года.
    • После 16-ти туров «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизие, набрав 25 очков и отставая от зоны еврокубков на 10 баллов.
    • В январе в тренерский штаб Слуцкого войдут Василий и Алексей Березуцкие, выступавшие под руководством специалиста в ЦСКА и сборной России.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +659

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Гончаренко тоже смотрится добрым, но бутсы в перерыве по раздевалки летают.

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