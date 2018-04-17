Игрок «Спарты» получил семь матчей дисквалификации за удар экс-динамовца Бюттнера в лицо

В матче 31 тура голландской Эредивизии случилось удаление футболиста роттердамской «Спарты» Михила Крамера, который нанес умышленной удар ногой в лицо игроку «Витесса» Александру Бюттнеру.

Дисциплинарный комитет проводящей соревнование организации решил дисквалифицировать Крамера на семь матчей. Это значит, что футболист из Роттердама сезон закончил.

Видео инцидента можно посмотреть ниже.