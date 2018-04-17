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    Игрок «Спарты» получил семь матчей дисквалификации за удар экс-динамовца Бюттнера в лицо

    В матче 31 тура голландской Эредивизии случилось удаление футболиста роттердамской «Спарты» Михила Крамера, который нанес умышленной удар ногой в лицо игроку «Витесса» Александру Бюттнеру.

    Дисциплинарный комитет проводящей соревнование организации решил дисквалифицировать Крамера на семь матчей. Это значит, что футболист из Роттердама сезон закончил.

    Видео инцидента можно посмотреть ниже.

    Источник: Twitter

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    17.04.2018 01:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 апреля 2018, 19:42

      не по спортивному поступил вообще выгонять таких из футбола за намеренный фол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 апреля 2018, 16:31

      Милицию бить нельзя, даже если он с приставкой "экс"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 13:08

      Грубейшее нарушение.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 10:46

      очень жестко, чем думал непонятно делая такое, мог ведь увечья нанести а не только травму.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 апреля 2018, 09:11

      Миш, тебе не место в футболе, если нервы шалят

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 07:18

      Таких уродов нужно отстранять от футбола вообще. Щипами и в лицо..дебил

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