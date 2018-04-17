Игрок «Спарты» получил семь матчей дисквалификации за удар экс-динамовца Бюттнера в лицо

не по спортивному поступил вообще выгонять таких из футбола за намеренный фол
В матче 31 тура голландской Эредивизии случилось удаление футболиста роттердамской «Спарты» Михила Крамера, который нанес умышленной удар ногой в лицо игроку «Витесса» Александру Бюттнеру.
Дисциплинарный комитет проводящей соревнование организации решил дисквалифицировать Крамера на семь матчей. Это значит, что футболист из Роттердама сезон закончил.
Видео инцидента можно посмотреть ниже.
| Einde seizoen voor Michiel Kramer, @Spartarotterdam accepteert de schorsing van zeven wedstrijden. https://t.co/VH66hOY3BJ pic.twitter.com/y8FfsIrn7n— FOX Sports (@FOXSportsnl) 16 апреля 2018 г.