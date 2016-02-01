«Андерлехт» арендовал Бюттнера

Агент защитника "Динамо" Александра Бюттнера Александр Бурсак заявил, что его клиент подписал контракт с "Андерлехтом", в котором он доиграет текущий сезон.

"Бюттнер перешел в "Андерлехт" на правах аренды. При этом у клуба будет первоочередное право выкупа игрока. Александр доволен тем, что продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Да и вообще все стороны остались довольны сделкой. Презентация Бюттнера в качестве игрока "Андерлехта" состоится завтра.

Когда Александр перешел в "Динамо" из "Манчестер Юнайтед", перед клубом ставились совершенно другие задачи, нежели сейчас. Александр хотел стать чемпионом России и участвовать в матчах Лиги чемпионов в составе "Динамо". Но в связи с кризисом стратегия развития клуба изменилась. Клуб находится в середине турнирной таблицы на протяжении долгого времени, что не может соответствовать амбициям Александра.

Игрок начинает новый этап в своей карьере. Он очень доволен тем, как все в итоге сложилось", – сообщил Бурсак.