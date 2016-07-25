Агент: «Бюттнер ведет переговоры с клубами из Турции и Англии»

Футбольный агент Александр Бурсак, представляющий интересы голландского защитника «Динамо» Алескандра Бюттнера, рассказал, что ведет переговоры с клубами из Англии и Турции.

«На данный момент Александр является игроком «Динамо», у него есть еще год контракта с клубом. Мы ведем переговоры с несколькими клубами из Турции и Англии. Сейчас мы согласовываем условия контракта, и, если все пройдет успешно, то Александр покинет «Динамо». В любом случае это не будет арендой, а полноценным трансфером», – сообщил агент футболиста.

Напомним, 27-летний футболист заявил, что не желает выступать за «Динамо» в ФНЛ. Бюттнер перешел в «Динамо» из английского «Манчестер Юнайтед» в июне 2014 года. Ранее появилась информация, что голландец ведет переговоры с «Бешикташем». Контракт Бюттнера с московским клубом истекает в июне 2017 года.