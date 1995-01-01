«Витесс» летом могут покинуть до 16 футболистов

Грядущим летом состав «Витесса», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, очень сильно изменится.

По информации Algemeen Dagblad, команду могут покинуть до 16 футболистов. Точно вернутся в свои клубы арендованные Эдуарду, Джейк Кларк-Салтер (оба – «Челси»), Мартин Эдегор («Реал») и Мохаммед Дауда («Андерлехт»).

Также могут уйти защитник сборной России Вячеслав Караваев, которым интересуется «Зенит», и экс-игрок московского «Динамо» Александр Бюттнер, чей контракт истекает 30 июня.

По итогам 32 туров «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в своем активе 47 очков.