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    «Витесс» летом могут покинуть до 16 футболистов

    Грядущим летом состав «Витесса», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, очень сильно изменится.

    По информации Algemeen Dagblad, команду могут покинуть до 16 футболистов. Точно вернутся в свои клубы арендованные Эдуарду, Джейк Кларк-Салтер (оба – «Челси»), Мартин Эдегор («Реал») и Мохаммед Дауда («Андерлехт»).

    Также могут уйти защитник сборной России Вячеслав Караваев, которым интересуется «Зенит», и экс-игрок московского «Динамо» Александр Бюттнер, чей контракт истекает 30 июня.

    По итогам 32 туров «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в своем активе 47 очков.

    Источник: Algemeen Dagblad

    Голландская ежедневная газета. Основана в 1946 году. Редакция расположена в Роттердаме

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      Борат 29 минут назад

      Ну если че Лёня березуцких на поле выпустит))))

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      Рейтинг: +121

      Mityai90 52 минуты назад

      Лёне бы клуб посильнее.

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