«Витесс» летом могут покинуть до 16 футболистов

Ну если че Лёня березуцких на поле выпустит))))
Грядущим летом состав «Витесса», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, очень сильно изменится.
По информации Algemeen Dagblad, команду могут покинуть до 16 футболистов. Точно вернутся в свои клубы арендованные Эдуарду, Джейк Кларк-Салтер (оба – «Челси»), Мартин Эдегор («Реал») и Мохаммед Дауда («Андерлехт»).
Также могут уйти защитник сборной России Вячеслав Караваев, которым интересуется «Зенит», и экс-игрок московского «Динамо» Александр Бюттнер, чей контракт истекает 30 июня.
По итогам 32 туров «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в своем активе 47 очков.
Голландская ежедневная газета. Основана в 1946 году. Редакция расположена в Роттердаме