«Спорт-Экспресс»: «Зенит» следит за Караваевым. «Витесс» готов отпустить игрока за 3,5 миллиона

«Зенит» следит за выступлениями защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров.

Петербуржцы хотят укрепить правый фланг обороны, поскольку у Александра Анюкова летом истекает контракт.

Клуб из Арнема готов продать россиянина за 3,5 миллиона евро.

Еще одним претендентом на 23-летнего футболиста является «Гамбург». При этом сам игрок хотел бы выступать в Германии.