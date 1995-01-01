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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» следит за Караваевым. «Витесс» готов отпустить игрока за 3,5 миллиона

    «Зенит» следит за выступлениями защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров.

    Петербуржцы хотят укрепить правый фланг обороны, поскольку у Александра Анюкова летом истекает контракт.

    Клуб из Арнема готов продать россиянина за 3,5 миллиона евро.

    Еще одним претендентом на 23-летнего футболиста является «Гамбург». При этом сам игрок хотел бы выступать в Германии.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА. За основную команду армейцев он провел четыре игры.
    • С 2014-го по 2016 год защитник выступал в Чехии на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец».
    • Летом 2016 года московский клуб продал Караваева в пражскую «Спарту» за 1 миллион евро. Спустя два года защитник перешел в «Витесс» за 1,5 миллиона.
    • В этом сезоне российский футболист провел за команду из Арнема 36 матчей и сделал пять голевых передач.
    • Ранее Караваев сказал, что обязательно рассмотрит предложения из России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12694

      shinnik 7 минут назад

      Рыбка в банке на моем окне.
      Эта рыбка в банке счастлива вполне:
      Позабыла море - свой родимый дом -
      И не знает горя в банке за стеклом.

      Кверху, книзу - недалекий путь,
      Даже телевизор виден ей чуть-чуть,
      Шторм не разу не был, полный штиль всегда.
      Прямо с неба падает еда.(с)

      Старый,ещё добрый Макаревич..

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      Рейтинг: +66370

      Рубик Докоян 8 минут назад

      Посмотрим как сложится в летнее ТО. Его уже не один год сватают в наши ведущие клубы. Но в Зените задача №1, это покупка качественных крайних защитников, а задача №2 избавиться от "лавочников" и "пассажиров" в команде.

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