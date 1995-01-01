«Спорт-Экспресс»: «Зенит» следит за Караваевым. «Витесс» готов отпустить игрока за 3,5 миллиона

Рыбка в банке на моем окне.
Эта рыбка в банке счастлива вполне:
Позабыла море - свой родимый дом -
И не знает горя в банке за стеклом.
Кверху, книзу - недалекий путь,
Даже телевизор виден ей чуть-чуть,
Шторм не разу не был, полный штиль всегда.
Прямо с неба падает еда.(с)
Старый,ещё добрый Макаревич..
«Зенит» следит за выступлениями защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров.
Петербуржцы хотят укрепить правый фланг обороны, поскольку у Александра Анюкова летом истекает контракт.
Клуб из Арнема готов продать россиянина за 3,5 миллиона евро.
Еще одним претендентом на 23-летнего футболиста является «Гамбург». При этом сам игрок хотел бы выступать в Германии.
- Караваев – воспитанник ЦСКА. За основную команду армейцев он провел четыре игры.
- С 2014-го по 2016 год защитник выступал в Чехии на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец».
- Летом 2016 года московский клуб продал Караваева в пражскую «Спарту» за 1 миллион евро. Спустя два года защитник перешел в «Витесс» за 1,5 миллиона.
- В этом сезоне российский футболист провел за команду из Арнема 36 матчей и сделал пять голевых передач.
- Ранее Караваев сказал, что обязательно рассмотрит предложения из России.