Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Караваев: «Никогда не говорил, что не поеду в Россию. Обязательно рассмотрю предложение из РПЛ»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, стоил ли молодым российским игрокам уезжать в зарубежные чемпионаты и заявил, что рассмотрит возможность возвращения в РПЛ, если таковая появится.

    – Стоит ли сегодня молодым и перспективным игрокам собирать вещи и ехать в не самый богатый, но европейский клуб или лучше оставаться в России?

    – Если игрок не так часто проходит в заявку и редко выходит на поле, почему бы не попробовать свои силы за рубежом? Если же говорить о футболистах с регулярной игровой практикой, то нет смысла уходить в слабый чемпионат, потому что вряд ли он там сможет расти, как профессионал. РПЛ – чемпионат довольно высокого уровня, который вполне позволяет развиваться. Одно дело, если ты практически не играешь, другое – если регулярно выходишь на поле.

    – Если этим летом поступит предложение из России, рассмотрите его?

    – Скажем так, естественно, я подумаю. Если это будет топ-клуб, то, наверняка, он будет сильнее, чем «Витесс», а значит переход – шаг вперед. Это было бы вполне нормально для карьерной лестницы. Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант.

    • 23-летний футболист – воспитанник ЦСКА. За основную команду армейцев россиянин провел всего четыре игры.
    • С 2014-го по 2016 год выступал в Чехии на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец».
    • Летом 2016 года московский клуб продал Караваева в пражскую «Спарту» за 1 миллион евро. Спустя два года защитник перешел в «Витесс».
    • В этом сезоне российский игрок провел за команду из Арнема 35 матчей и сделал пять голевых передач.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Вальдемар IV 28 минут назад

      ну как обычно кто больше монет даст, а много их дают с болот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11941

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильно думает, и многие поначалу так думают, но всё равно побеждает бабломышление.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Фанат Рубина 2 часа назад

      ну все готовит почву под зенит.
      слава подумай только не иди в кладбище! вспомни сколько игроков похронил зенит русских.
      иди в краснодар. спартак. локо тоже подходит..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1544

      SIRIUS 2002 2 часа назад

      Не каждый сорвется с теплого местечка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      Звезда запаса 2 часа назад

      "Каравай, каравай, кого хочешь - выбирай".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Игорь1980 > Звезда запаса 2 часа назад

      А представь что твои слова окажутся пророческими, и лет через пять на него будут претендовать лучшие еврейские клубы!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Игорь1980 > Звезда запаса 2 часа назад

      Упссс Европейские!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru