Караваев: «Никогда не говорил, что не поеду в Россию. Обязательно рассмотрю предложение из РПЛ»

ну как обычно кто больше монет даст, а много их дают с болот
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, стоил ли молодым российским игрокам уезжать в зарубежные чемпионаты и заявил, что рассмотрит возможность возвращения в РПЛ, если таковая появится.
– Стоит ли сегодня молодым и перспективным игрокам собирать вещи и ехать в не самый богатый, но европейский клуб или лучше оставаться в России?
– Если игрок не так часто проходит в заявку и редко выходит на поле, почему бы не попробовать свои силы за рубежом? Если же говорить о футболистах с регулярной игровой практикой, то нет смысла уходить в слабый чемпионат, потому что вряд ли он там сможет расти, как профессионал. РПЛ – чемпионат довольно высокого уровня, который вполне позволяет развиваться. Одно дело, если ты практически не играешь, другое – если регулярно выходишь на поле.
– Если этим летом поступит предложение из России, рассмотрите его?
– Скажем так, естественно, я подумаю. Если это будет топ-клуб, то, наверняка, он будет сильнее, чем «Витесс», а значит переход – шаг вперед. Это было бы вполне нормально для карьерной лестницы. Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант.
- 23-летний футболист – воспитанник ЦСКА. За основную команду армейцев россиянин провел всего четыре игры.
- С 2014-го по 2016 год выступал в Чехии на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец».
- Летом 2016 года московский клуб продал Караваева в пражскую «Спарту» за 1 миллион евро. Спустя два года защитник перешел в «Витесс».
- В этом сезоне российский игрок провел за команду из Арнема 35 матчей и сделал пять голевых передач.