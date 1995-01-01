Караваев: «Никогда не говорил, что не поеду в Россию. Обязательно рассмотрю предложение из РПЛ»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, стоил ли молодым российским игрокам уезжать в зарубежные чемпионаты и заявил, что рассмотрит возможность возвращения в РПЛ, если таковая появится.

– Стоит ли сегодня молодым и перспективным игрокам собирать вещи и ехать в не самый богатый, но европейский клуб или лучше оставаться в России?

– Если игрок не так часто проходит в заявку и редко выходит на поле, почему бы не попробовать свои силы за рубежом? Если же говорить о футболистах с регулярной игровой практикой, то нет смысла уходить в слабый чемпионат, потому что вряд ли он там сможет расти, как профессионал. РПЛ – чемпионат довольно высокого уровня, который вполне позволяет развиваться. Одно дело, если ты практически не играешь, другое – если регулярно выходишь на поле.

– Если этим летом поступит предложение из России, рассмотрите его?

– Скажем так, естественно, я подумаю. Если это будет топ-клуб, то, наверняка, он будет сильнее, чем «Витесс», а значит переход – шаг вперед. Это было бы вполне нормально для карьерной лестницы. Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант.