Слуцкий: «Витесс» построил базу на деньги от продажи Бюттнера. Теперь он орет: «Это моя база, валите все с нее»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал историю из клубной жизни. Она касается защитника команды Александра Бюттнера.

«В команде шутят, что «Витесс» построил базу на деньги от продажи Бюттнера «Манчестер Юнайтед» (2012 год – прим. «Бомбардир»). Он все время орет: «Это моя база, валите все с нее», – воспроизвел цитату игрока россиянин.