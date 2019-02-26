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    Слуцкий: «Витесс» построил базу на деньги от продажи Бюттнера. Теперь он орет: «Это моя база, валите все с нее»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал историю из клубной жизни. Она касается защитника команды Александра Бюттнера.

    «В команде шутят, что «Витесс» построил базу на деньги от продажи Бюттнера «Манчестер Юнайтед» (2012 год – прим. «Бомбардир»). Он все время орет: «Это моя база, валите все с нее», – воспроизвел цитату игрока россиянин.

    • Бюттнер выступал в Англии с 2012 по 2014 год (13 матчей в АПЛ, два гола).
    • Затем он перешел в «Динамо» (2014-2016 годы, 24 матча в РПЛ).
    • Бюттнер – чемпион Англии сезона-2012/13.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.02.2019 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:49

      Знает свою цену.

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 19:41

      Ну так пусть братаны и на валяют ему по полной базе... Они тоже шутить умеют по-нашему.

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