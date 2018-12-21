Бюттнер: «Удивительно, что Кокорин в тюрьме. Знаю его как изумительного человека»

Защитник «Витесса» Александр Бюттнер признался, что удивился, узнав новость о попадании нападающего «Зенита» Александра Кокорина под арест.

«Слышал, что Кокорин в тюрьме. Это очень удивительно. Я знаю его как изумительного человека и футболиста. Не понимаю, что случилось – обычно он позитивный и расслабленный. Я надеюсь, он сможет скоро вернуться на поле, потому что его качество нужно футболу.

Хочу сказать Кокорину: надеюсь, все будет окей. Я играл с тобой, и для меня ты хороший парень и удивительный футболист», – сказал Бюттнер.