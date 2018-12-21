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    Бюттнер: «Удивительно, что Кокорин в тюрьме. Знаю его как изумительного человека»

    Защитник «Витесса» Александр Бюттнер признался, что удивился, узнав новость о попадании нападающего «Зенита» Александра Кокорина под арест.

    «Слышал, что Кокорин в тюрьме. Это очень удивительно. Я знаю его как изумительного человека и футболиста. Не понимаю, что случилось – обычно он позитивный и расслабленный. Я надеюсь, он сможет скоро вернуться на поле, потому что его качество нужно футболу.

    Хочу сказать Кокорину: надеюсь, все будет окей. Я играл с тобой, и для меня ты хороший парень и удивительный футболист», – сказал Бюттнер.

    • Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым был арестован в октябре за участие в двух драках в Москве. Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении футболистам заключения в СИЗО до 8 февраля.
    • 18 декабря суд отклонил жалобу адвокатов Кокорина и Мамаева на продление ареста.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 37 минут назад

      "Обычно он позитивный и расслабленный". Значит пере расслабился.

      1
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      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 51 минуту назад

      Человек на работе ( а в данном случае в команде ) один, а в быту, семье и на досуге другой. Если бы бухали вместе и ходил с ним по ночным стриптиз клубам, то не пришлось бы удивляться и изумляться...

      1
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      Рейтинг: +2679

      Lester84 1 час назад

      Ну а теперь он не только изумительный человек, но и изумительно-образцовый арестант

      1
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      Рейтинг: +3219

      prezent2017 1 час назад

      Знаю его как изумительного человека!
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      Зато не знаешь наших следователей и судей, выполняющих за бабки заказ.

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      Рейтинг: +2679

      Lester84 > prezent2017 1 час назад

      Я думаю больше всего в этой ситуации не кайф как раз следакам и судьям - ибо с одной стороны на них давит Миллер, а с другой стороны чиновник с поддержкой аппарата президента. Какое решение ни прими - кто-то останется недовольным, что повлечет за собой последствия. Поэтому видимо максимально тянут время, чтобы стороны таки сошлись на какой-то сумме

      0
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      Рейтинг: +2656

      la verdad 1 час назад

      Просто рядом стула не было. Ты бы ещё больше удивился :)))

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      Рейтинг: +4508

      Т34 2 часа назад

      Да он всех удивил, этот удивительный человек. И уже не в первый раз.

      2
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      Рейтинг: +153

      maxpav 2 часа назад

      Еще один защитник убогого со стулом. Может и он присоединиться к Кокоше в Бутырке? Там теперь сплошь "изумительные" человеки собрались.

      2
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      Рейтинг: +448

      77SAM 3 часа назад

      Расслабился и изумил.

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