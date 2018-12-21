Бюттнер: «Удивительно, что Кокорин в тюрьме. Знаю его как изумительного человека»

"Обычно он позитивный и расслабленный". Значит пере расслабился.
Защитник «Витесса» Александр Бюттнер признался, что удивился, узнав новость о попадании нападающего «Зенита» Александра Кокорина под арест.
«Слышал, что Кокорин в тюрьме. Это очень удивительно. Я знаю его как изумительного человека и футболиста. Не понимаю, что случилось – обычно он позитивный и расслабленный. Я надеюсь, он сможет скоро вернуться на поле, потому что его качество нужно футболу.
Хочу сказать Кокорину: надеюсь, все будет окей. Я играл с тобой, и для меня ты хороший парень и удивительный футболист», – сказал Бюттнер.
- Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым был арестован в октябре за участие в двух драках в Москве. Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении футболистам заключения в СИЗО до 8 февраля.
- 18 декабря суд отклонил жалобу адвокатов Кокорина и Мамаева на продление ареста.