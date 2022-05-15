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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк: обзор матча 15 мая 2022
АЗ Алкмаар
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 3
Завершен
РКС Ваалвейк
45+1'
Д. де Вит
18'
F. Stokkers
64'
Х. Гаари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
83'
Замена
С. Августинс
️️️️
В. Анита
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
80'
75'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Т. Лутонда
64'
ГОЛ! 1:2!
Х. Гаари
Пас отдал
F. Stokkers
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
61'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
А. Витри
61'
60'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
L. Daneels
46'
Замена
Х. Гаари
️️️️
М. Меленстен
ГОЛ! 1:1!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Карлссон
45'
+1
18'
ГОЛ! 0:1!
F. Stokkers
Пас отдал
С. Бакари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
4-4-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
16
Витри
8
Класи
20
де Вит
26
Эвьен
18
Мидтсьё
21
Карлссон
14
Павлидис
3-1-5
1
Вессен
2
Бакари
21
Меленстен
4
Адевойе
10
ван дер Венне
5
Лутонда
27
14
5
Укили
6
Анита
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
16
Витри
14
Рейндерс
14
Рейндерс
16
Витри
21
Меленстен
3
Гаари
3
Гаари
21
Меленстен
14
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
14
5
Лутонда
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Лутонда
6
Анита
26
Августинс
26
Августинс
6
Анита
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
0
H. Mulder
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
0
H. Mulder
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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