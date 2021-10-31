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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Камбур
РКС Ваалвейк - Камбур: обзор матча 31 октября 2021
РКС Ваалвейк
31.10.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
0 : 1
Завершен
Камбур
63'
И. Каллон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Камбур
Замена
L. Daneels
️️️️
В. Анита
84'
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Бакари
83'
83'
Замена
J. ter Heide
️️️️
E. Schouten
83'
Замена
М. Тол
️️️️
И. Каллон
77'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Р. Маулун
77'
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
А. Бюттнер
75'
Замена
Я. Укили
️️️️
А. Азхил
74'
67'
Желтая карточка
Р. Маулун
63'
ГОЛ! 0:1!
И. Каллон
Пас отдал
М. Худемакерс
55'
Замена
Н. Додеман
️️️️
Д. Самбисса
Желтая карточка
М. Меленстен
25'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
Д. ван ден Бейс
12'
10'
Пенальти не реализован!
Р. Маулун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
15
Лук Ваутерс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
4-1-5
1
Вессен
21
Меленстен
3
Гаари
33
ван ден Бейс
2
Бакари
46
Азхил
28
Бюттнер
29
Крамер
5
Туба
21
Одгор
6
Анита
3-2-3-2
1
Стевенс
24
Бангура
7
Самбисса
5
Шмидт
3
МакИнтош
4
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
17
Ульдрикис
47
Каллон
2
Бакари
27
27
2
Бакари
6
Анита
14
14
6
Анита
46
Азхил
5
Укили
5
Укили
46
Азхил
28
Бюттнер
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
28
Бюттнер
33
ван ден Бейс
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
33
ван ден Бейс
47
Каллон
3
Тол
3
Тол
47
Каллон
4
2
2
4
10
Маулун
6
Паулиссен
6
Паулиссен
10
Маулун
7
Самбисса
7
Додеман
7
Додеман
7
Самбисса
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Камбур
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Камбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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