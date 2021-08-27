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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - РКС Ваалвейк
Фортуна - РКС Ваалвейк: обзор матча 27 августа 2021
Фортуна
27.08.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
2 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
23'
S. Baghdadi
68'
М. Сентьенс
38'
М. Крамер
55'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - РКС Ваалвейк
85'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
А. Бюттнер
84'
Замена
Я. Укили
️️️️
А. Азхил
79'
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
В. Анита
79'
Замена
L. Daneels
️️️️
Р. ван дер Венне
Желтая карточка
М. Анга
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Сентьенс
Пас отдал
Т. Теки
68'
Замена
B. Rienstra
️️️️
Л. Дуарте
60'
Замена
T. Lake
️️️️
S. Baghdadi
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Крамер
Пас отдал
Й. Одгор
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Крамер
ГОЛ! 1:0!
S. Baghdadi
Пас отдал
М. Сентьенс
23'
12'
Желтая карточка
Й. Одгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
28
Александр Бюттнер
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
10
Ричард ван дер Венне
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
2-2-5
12
Рота
4
Янссен
6
Дуарте
20
Сентьенс
5
Теки
5
9
Флемминг
10
Ферати
7
Ханссон
3-1-5
1
Вессен
3
Гаари
21
Меленстен
2
Бакари
46
Азхил
6
Анита
29
Крамер
5
Туба
10
ван дер Венне
21
Одгор
6
Дуарте
38
38
6
Дуарте
5
26
26
5
46
Азхил
5
Укили
5
Укили
46
Азхил
6
Анита
8
8
6
Анита
28
Бюттнер
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
28
Бюттнер
10
ван дер Венне
14
14
10
ван дер Венне
Остались в запасе
Фортуна
РКС Ваалвейк
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фортуна - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
РКС Ваалвейк
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24 октября
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17 октября
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2025.05.09 12:55
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2025.05.02 12:19
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