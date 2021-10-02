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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 02 октября 2021
РКС Ваалвейк
02.10.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
59'
А. Бюттнер (П)
15'
И. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
86'
Желтая карточка
И. Лидберг
Желтая карточка
С. Бакари
81'
80'
Замена
О. Хайль
️️️️
Я. Ботос
80'
Замена
М. Дейл
️️️️
И. Кордоба
Замена
Т. Лутонда
️️️️
А. Бюттнер
79'
Желтая карточка
М. Крамер
78'
77'
Желтая карточка
Б. Лукассен
Замена
М. Крамер
️️️️
L. Daneels
76'
72'
Замена
И. Лидберг
️️️️
М. Кардона
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
Р. ван дер Венне
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бюттнер
59'
58'
Желтая карточка
Й. Крамер
22'
Желтая карточка
Д. Идзес
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Кордоба
Пас отдал
Р. Оратмангоен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
10
Ричард ван дер Венне
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
19
Огечика Хайль
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
3-1-5
1
Вессен
3
Гаари
21
Меленстен
2
Бакари
46
Азхил
6
Анита
5
Туба
28
Бюттнер
10
ван дер Венне
14
2-5-2-1
1
Хан
4
Крамер
5
Куйперс
11
Оратмангоен
88
Ромменс
21
Идзес
2
Лукассен
90
Ботос
20
Броуверс
14
Кордоба
22
Кардона
28
Бюттнер
5
Лутонда
5
Лутонда
28
Бюттнер
14
29
Крамер
29
Крамер
14
10
ван дер Венне
8
8
10
ван дер Венне
14
Кордоба
20
Дейл
20
Дейл
14
Кордоба
90
Ботос
19
Хайль
19
Хайль
90
Ботос
22
Кардона
3
Лидберг
3
Лидберг
22
Кардона
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
27
Finn Stokkers
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
27
Finn Stokkers
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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