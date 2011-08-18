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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Владимир Ильин
Новости
€ 400 тыс
Владимир Ильин - новости
Сочи
20 мая 1992 (34)
#98 | Нападающий
187 см | 77 кг
Россия
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Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
18 августа
11
Фото
«Сочи» объявил о трансфере бывшего форварда «Краснодара»
2025.09.27 12:24
«Сочи» дозаявил экс-форварда «Краснодара»
2025.09.27 11:13
1
Экс-форвард «Краснодара» перейдет в «Сочи»
2025.09.18 10:03
Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored – 5 игроков из одной команды
2025.04.28 11:15
3
«Факел» бесплатно забрал форварда «Ахмата»
2024.06.21 15:40
Фото
Два футболиста покинули «Ахмат»
2024.05.29 20:08
4
Ильин объяснил промах с метра в матче с «Краснодаром»
2023.09.17 15:35
3
Видео
Ильин не забил «Краснодару» с метра
2023.09.16 17:50
1
Ильин назвал сильную сторону «Краснодара» перед очным матчем
2022.10.15 00:16
Фото
По 3 игрока из ЦСКА и «Динамо» – в сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.07.25 19:59
2
Ильин хочет взять в «Ахмате» игровой номер, посвященный его дочери
2022.06.24 18:29
Фото
«Ахмат» бесплатно вернул Ильина, продав его год назад «Краснодару» за 3 миллиона
2022.06.23 22:11
2
Ильин вернется в «Ахмат» свободным агентом. Год назад его продали в «Краснодар» за 3 миллиона
2022.06.21 20:26
3
«Краснодар» расторг контракт с Ильиным. Год назад его купили за 3 миллиона
2022.06.21 14:20
4
«Ахмат» подпишет двух игроков «Краснодара» («Чемпионат»)
2022.06.02 13:39
1
Ильин – о лимите: «Играть будет тот, за кого больше уплачено. В Европе не так»
2022.04.08 10:56
1
Видео
Ильин – о пенальти на Смолове: «Класс судьи проявляется в том, чтобы сохранить дух игры. В этом эпизоде не получилось»
2022.04.08 09:59
2
Ильин – об уходе легионеров из «Краснодара»: «В раздевалке стало душевнее. Болельщики тоже сплотились»
2022.04.08 09:27
1
Ильин: «Без легионеров нормально играть. Про них уже забыли»
2022.03.07 17:21
2
Адамов, Нобоа, Кассьерра – в основе «Краснодара» на матч с «Сочи»; Крыховяк, Ионов, Ильин сыграют у гостей
2021.12.05 17:54
3
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Рубин», Ильин оформил дубль
2021.09.06 18:11
2
Гончаренко: «Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным»
2021.08.16 07:30
«Чемпионат»: Вилена хочет покинуть «Краснодар». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным
2021.08.15 20:37
25
Eurostavka: зарплата Ильина в «Краснодаре» – 840 тысяч в год
2021.06.12 09:47
2
Фото
Официально: Ильин стал игроком «Краснодара»
2021.06.11 17:47
6
Eurostavka: Ильин перешел в «Краснодар», «Ахмат» арендует Уткина
2021.06.11 17:00
Eurostavka: «Краснодар» включит Уткина в сделку по Ильину из «Ахмата»
2021.06.10 12:48
11
«РБ-Спорт»: «Краснодар» купит Ильина у «Ахмата» за 3 миллиона
2021.06.09 15:04
8
Видео
Дзюба, Соболев, Деспотович, Лантратов и Ильин номинированы РПЛ на звание лучшего игрока мая
2021.05.24 11:58
5
1
2
3
4
Главные новости
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
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