Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    По 3 игрока из ЦСКА и «Динамо» – в сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной второго тура чемпионата России.

    В нее включены по три футболиста ЦСКА и «Динамо», а также игроки «Зенита», «Факела», «Оренбурга», «Спартака» и «Ахмата».

    Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

    Защитники: Андрей Малых («Оренбург»), Аслан Дашаев («Факел»), Дуглас Сантос («Зенит»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);

    Полузащитники: Арсен Захарян («Динамо»), Никола Моро («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Хесус Медина (ЦСКА);

    Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Владимир Ильин («Ахмат»).

    Новости по теме
    «Зенит» интересуется двумя бразильскими защитниками
    Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом» 12
    Два клуба РПЛ претендуют на защитника «Арсенала» Степанова
    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2071

      LOKOfanatik19 10 минут назад

      Сычевого нету в сборной, это все что нужно знать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      Радио1000шумеров 12 минут назад

      Интересно, почему Ильин вошел, а Сычевой - нет? А, он всего три мяча забил...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11