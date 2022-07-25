По 3 игрока из ЦСКА и «Динамо» – в сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной второго тура чемпионата России.

В нее включены по три футболиста ЦСКА и «Динамо», а также игроки «Зенита», «Факела», «Оренбурга», «Спартака» и «Ахмата».

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Защитники: Андрей Малых («Оренбург»), Аслан Дашаев («Факел»), Дуглас Сантос («Зенит»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);

Полузащитники: Арсен Захарян («Динамо»), Никола Моро («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Хесус Медина (ЦСКА);

Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Владимир Ильин («Ахмат»).