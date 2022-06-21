Ильин вернется в «Ахмат» свободным агентом. Год назад его продали в «Краснодар» за 3 миллиона

Бывший нападающий «Краснодара» Владимир Ильин вернется в «Ахмат».

По информации журналиста Ивана Карпова, футболист перейдет в грозненский клуб на правах свободного агента.

Контракт с Ильиным будет рассчитан по схеме «2+1». Официально об этом объявят в ближайшие дни.

Сегодня «Краснодар» и Ильин расторгли контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

30-летний Ильин перешел из «Ахмата» в «Краснодар» год назад за 3 миллиона евро.

В 24 матчах форвард забил 4 гола.

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