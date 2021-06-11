Eurostavka: Ильин перешел в «Краснодар», «Ахмат» арендует Уткина

«Краснодар» и «Ахмат» окончательно согласовали два перехода, утверждает Eurostavka.
По информации источника, нападающий Владимир Ильин подписал трехлетний контракт с краснодарским клубом.
Полузащитник Даниил Уткин в следующем сезоне будет выступать на правах аренды за команду из Грозного, в договоре прописана опция выкупа.
- Ранее сообщалось, что «Краснодар» приобретет Ильина за 3 миллиона евро.
- Рыночная стоимость Уткина – 2,5 миллиона евро.
Источник: Eurostavka
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