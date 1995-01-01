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    Eurostavka: Ильин перешел в «Краснодар», «Ахмат» арендует Уткина

    «Краснодар» и «Ахмат» окончательно согласовали два перехода, утверждает Eurostavka.

    По информации источника, нападающий Владимир Ильин подписал трехлетний контракт с краснодарским клубом.

    Полузащитник Даниил Уткин в следующем сезоне будет выступать на правах аренды за команду из Грозного, в договоре прописана опция выкупа.

    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» приобретет Ильина за 3 миллиона евро.
    • Рыночная стоимость Уткина – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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