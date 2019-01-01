«Ахмат» подпишет двух игроков «Краснодара» («Чемпионат»)

«Ахмат» договорился с «Краснодаром» о переходе двух футболистов.

По информации «Чемпионата», в грозненский клуб перейдут защитник Даниил Корнюшин и нападающий Владимир Ильин.

20-летний Корнюшин провел 5 матчей за основу «Краснодара» в минувшем сезоне.

Ильин забил 4 гола в 24 матчах сезона.

Прошлым летом «Краснодар» купил 30-летнего форварда у «Ахмата» за 3 миллиона евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?