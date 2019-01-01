«Ахмат» подпишет двух игроков «Краснодара» («Чемпионат»)

Ильин туда Ильин сюда, ждём на следующий сезон снова?))
«Ахмат» договорился с «Краснодаром» о переходе двух футболистов.
По информации «Чемпионата», в грозненский клуб перейдут защитник Даниил Корнюшин и нападающий Владимир Ильин.
- 20-летний Корнюшин провел 5 матчей за основу «Краснодара» в минувшем сезоне.
- Ильин забил 4 гола в 24 матчах сезона.
- Прошлым летом «Краснодар» купил 30-летнего форварда у «Ахмата» за 3 миллиона евро.
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