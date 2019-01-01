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Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

«Ахмат» подпишет двух игроков «Краснодара» («Чемпионат»)

«Ахмат» договорился с «Краснодаром» о переходе двух футболистов.

По информации «Чемпионата», в грозненский клуб перейдут защитник Даниил Корнюшин и нападающий Владимир Ильин.

  • 20-летний Корнюшин провел 5 матчей за основу «Краснодара» в минувшем сезоне.
  • Ильин забил 4 гола в 24 матчах сезона.
  • Прошлым летом «Краснодар» купил 30-летнего форварда у «Ахмата» за 3 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1052

    Cubinec1989 26 минут назад

    Ильин туда Ильин сюда, ждём на следующий сезон снова?))

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    Рейтинг: +672

    Докторо123 1 час назад

    «Краснодар» выкупил у «Ботева» трех ***** за 1,5 миллиона, который про то, что будут играть свои воспитанники ?

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