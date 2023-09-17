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    Ильин объяснил промах с метра в матче с «Краснодаром»

    Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин высказался о своем промахе с метра в матче восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    – В моменте с попаданием в штангу уже видел мяч в воротах. Думаю, каждый футболист меня поймет. Начал праздновать до забитого мяча.

    – До замены прокручивали этот момент в голове?

    – После таких моментов важно, как ты отреагировал. Считаю, что ментально хорошо среагировал. После этого продолжил хорошо играть, было еще пару моментов с моим участием. К сожалению, не получилось их реализовать.

    • Ильин ранее выступал за «Краснодар».
    • 31-летний игрок стоит 700 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 8 матчей и 2 гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17960

      Garrincha58 1 час назад

      Ильин раньше игрок быков

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      Рейтинг: +11712

      knikos 2 часа назад

      Была такая штука и у меня : "Щас забью ... вскину руки ...отпраздную ..." И мимо или в штангу ... Потом сменил "думку" в башке своей в подобных стопроцентовых моментах на " Как бы забить !" . И пошло , таких досадных промахов не стало .

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