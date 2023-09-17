Ильин объяснил промах с метра в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин высказался о своем промахе с метра в матче восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

– В моменте с попаданием в штангу уже видел мяч в воротах. Думаю, каждый футболист меня поймет. Начал праздновать до забитого мяча.

– До замены прокручивали этот момент в голове?

– После таких моментов важно, как ты отреагировал. Считаю, что ментально хорошо среагировал. После этого продолжил хорошо играть, было еще пару моментов с моим участием. К сожалению, не получилось их реализовать.