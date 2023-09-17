Ильин объяснил промах с метра в матче с «Краснодаром»

Ильин раньше игрок быков
Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин высказался о своем промахе с метра в матче восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
– В моменте с попаданием в штангу уже видел мяч в воротах. Думаю, каждый футболист меня поймет. Начал праздновать до забитого мяча.
– До замены прокручивали этот момент в голове?
– После таких моментов важно, как ты отреагировал. Считаю, что ментально хорошо среагировал. После этого продолжил хорошо играть, было еще пару моментов с моим участием. К сожалению, не получилось их реализовать.
- Ильин ранее выступал за «Краснодар».
- 31-летний игрок стоит 700 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у него 8 матчей и 2 гола.