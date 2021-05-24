Дзюба, Соболев, Деспотович, Лантратов и Ильин номинированы РПЛ на звание лучшего игрока мая

Первый раз что-ли школопендра за дрочера голосовать будет
Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам мая.
В список претендентов попали пять футболистов:
- Джордже Деспотович, «Рубин» – 3 гола в 3 матчах;
- Александр Соболев, «Спартак» – 2 гола и 2 ассиста в 3 матчах;
- Владимир Ильин, «Ахмат» – 3 гола в 3 матчах;
- Артем Дзюба, «Зенит» – 6 голов в 2 матчах;
- Илья Лантратов, «Химки» – 2 сухих матча из 3.
Кто лучше всех показал себя в мае? Сделайте свой выборВ этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕРГолосуйте по ссылке: https://t.co/yIX2jRbyUc#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/UBmKGUE4Bq— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 24, 2021