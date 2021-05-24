Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Дзюба, Соболев, Деспотович, Лантратов и Ильин номинированы РПЛ на звание лучшего игрока мая

    Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам мая.

    В список претендентов попали пять футболистов:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12300

      Skull_Boy 2 часа назад

      Первый раз что-ли школопендра за дрочера голосовать будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22422

      Боцман59rus 2 часа назад

      Скупердяи голосуют за убийцуОренбурга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4152

      Fusballer 2 часа назад

      Дзюба однозначно! Так переиграть в одиночку защиту Тамбова - это надо быть гением!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8049

      NewLife 2 часа назад

      Мой выбор - Лантратов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2379

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Деспот.
      Пусть порадуется.
      лучший так лучший.))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85783
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru