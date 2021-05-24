Дзюба, Соболев, Деспотович, Лантратов и Ильин номинированы РПЛ на звание лучшего игрока мая

Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам мая.

В список претендентов попали пять футболистов:

Кто лучше всех показал себя в мае? Сделайте свой выборВ этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕРГолосуйте по ссылке: https://t.co/yIX2jRbyUc#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/UBmKGUE4Bq