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Ильин – об уходе легионеров из «Краснодара»: «В раздевалке стало душевнее. Болельщики тоже сплотились»

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин рассказал об атмосфере в команде после ухода легионеров.

— Обрадовались, когда в «Краснодаре» случился исход легионеров?

— Болел в тот день, когда они уехали. Отравился, подцепили всей семьей кишечный вирус. Пропустил тренировку, приезжаю на следующую — иностранцев нет. Удивился, а не обрадовался. Время непростое, какие тут радости.

— Ну, есть же очевидный повод.

— Можно увидеть преимущества, а можно недостатки. Для меня и других оставшихся преимуществ больше. Радостью такую ситуацию не назвал бы, но и кривить душой нет смысла.

— Обстановка в команде изменилась? Сплоченности прибавилось?

— И снова — да. По болельщикам могу судить. Раньше если узнавали в городе, могли предъявить, что ж, мол, вы так и этак. В нормальном формате, но с небезразличием. В последнее же время где ни встретишь футбольных людей, на улице или в магазине, — только благожелательная поддержка.

Даже после поражения от «Динамо» человек пять-шесть незнакомых уже сказали: «Молодцы! Красавцы!». Болельщики тоже сплотились, чувствуют боевой дух, атмосферу внутри команды. Не заостряю на ровном месте, говорю, как есть.

В раздевалке тоже душевнее стало, пацаны из «Краснодара-2» влились, наметилось какое-то новое единение, что ли.

  • «Краснодар» приостановил либо разорвал контракты со всеми легионерами.
  • «Краснодар» идет на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 09:27
Комментарии3
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 9 часов назад

    Ильин, иди в кабак. Там еще душевнее. Вам соперника нужно обыгрывать, а вы о раздевалке. Как там хорошо стало.(((

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    Рейтинг: +61533

    portero 10 часов назад

    Ильин к сожалению деревянный немного....

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    Рейтинг: +639

    dragoon000320 > portero 8 часов назад

    немного это еще мягко говоря...

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