Ильин – о лимите: «Играть будет тот, за кого больше уплачено. В Европе не так»

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Лимит можно вообще отменить, но только если все будет регулироваться объективными моментами.

— Расшифруйте.

— Абсолютно равная конкуренция, только так. Насколько человек себя проявляет на тренировках, на столько времени пусть и выходит. Но вмешивается другое.

Правильно сказал Юрий Семин: «Играть будет тот, за кого больше уплачено». Ровно так в жизни и случается. Когда слышу: «Русские недовольны лимитом, поскольку боятся конкуренции», всегда возражаю: «Русские боятся не конкуренции, а того, чем все оборачивается на практике». Вот этого самого: «Заплатили за игрока? Пусть отрабатывает».

Представьте себя владельцем клуба. Взяли обновку. Хочется видеть ее в деле. Пройдет немало времени, прежде выяснится, кто действительно сильнее. В Европе, знаю, не так.

Беседовал с Погребняком, с Павлюченко: «В Англии или Германии ты должен быть на голову сильнее местного, чтобы играть. Там своих обожают. Если при прочих равных выйду я, а не он, со свету сживут, без шансов».