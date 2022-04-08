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  • Ильин – о лимите: «Играть будет тот, за кого больше уплачено. В Европе не так»

Ильин – о лимите: «Играть будет тот, за кого больше уплачено. В Европе не так»

8 апреля 2022, 10:56
1

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Лимит можно вообще отменить, но только если все будет регулироваться объективными моментами.

— Расшифруйте.

— Абсолютно равная конкуренция, только так. Насколько человек себя проявляет на тренировках, на столько времени пусть и выходит. Но вмешивается другое.

Правильно сказал Юрий Семин: «Играть будет тот, за кого больше уплачено». Ровно так в жизни и случается. Когда слышу: «Русские недовольны лимитом, поскольку боятся конкуренции», всегда возражаю: «Русские боятся не конкуренции, а того, чем все оборачивается на практике». Вот этого самого: «Заплатили за игрока? Пусть отрабатывает».

Представьте себя владельцем клуба. Взяли обновку. Хочется видеть ее в деле. Пройдет немало времени, прежде выяснится, кто действительно сильнее. В Европе, знаю, не так.

Беседовал с Погребняком, с Павлюченко: «В Англии или Германии ты должен быть на голову сильнее местного, чтобы играть. Там своих обожают. Если при прочих равных выйду я, а не он, со свету сживут, без шансов».

  • Согласно новому проекту лимита, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
  • Изменения должно утвердить Министерство спорта.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ильин Владимир
Комментарии (1)
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portero
1649405648
согласен пусть играют свои, но пусть они отдают всё на поле , а наши пижоны пешком ходят многие и прически поправляют.. и что смотреть на это дерьмо? который себя звездой возомнил, а на деле пи..да....
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