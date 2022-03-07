Ильин: «Без легионеров нормально играть. Про них уже забыли»

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин высказался об отъезде легионеров после победы над «Уралом» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

«Краснодар» приостановил контракты с 7-ю легионерами и разорвал соглашение с Классоном.

Команда поднялась на 5-е место в РПЛ.

«Положительные эмоции после возобновления [сезона], долго ждали этой игры. С этим, наверное, связана нервная концовка, очень хотели удержать этот счет и победить в этой игре.

Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче. Кто уехал — тот уехал, про них уже забыли, работаем сами.

Сейчас Эдуард Сперцян ответственный за включение музыки в раздевалке вместо Кабеллы. Перешли с французской на армянскую музыку», — сказал Ильин.