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Ильин: «Без легионеров нормально играть. Про них уже забыли»

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин высказался об отъезде легионеров после победы над «Уралом» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

  • «Краснодар» приостановил контракты с 7-ю легионерами и разорвал соглашение с Классоном.
  • Команда поднялась на 5-е место в РПЛ.

«Положительные эмоции после возобновления [сезона], долго ждали этой игры. С этим, наверное, связана нервная концовка, очень хотели удержать этот счет и победить в этой игре.

Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче. Кто уехал — тот уехал, про них уже забыли, работаем сами.

Сейчас Эдуард Сперцян ответственный за включение музыки в раздевалке вместо Кабеллы. Перешли с французской на армянскую музыку», — сказал Ильин.

«Краснодар» пробил 11 пенальти в сезоне РПЛ. Только у «Зенита» в сезоне-2015/16 было больше

РПЛ. «Краснодар» без легионеров обыграл «Урал» и поднялся на пятое место

19-летний Манелов – в старте «Краснодара» на матч с «Уралом»

Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 17:21
Комментарии1
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    Рейтинг: +1743

    Retiremen_VMF 3 минуты назад

    Сплотится это конечно хорошо, а где мастерство и возраст взять?

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