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Факел
Юрий Журавлев
Новости
€ 800 тыс
Юрий Журавлев - новости
Факел
29 июня 1996 (30)
#44 | Защитник
185 см | 77 кг
Россия
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Видео
«Френдли файер»: красивый автогол из кубкового матча «Факел» – «Арсенал»
2025.10.30 20:26
«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву
2024.12.27 15:01
Защитник «Локомотива» может перейти в «Торпедо»
2024.02.19 12:29
1
Президент «Торпедо» раскрыл подробности отстранения трех игроков
2023.05.05 09:59
1
В «Торпедо» объяснили, почему Клотет удалил трех игроков из командного чата
2023.05.05 08:57
Кутепов подтвердил перевод в дубль «Торпедо» и исключение из командного чата
2023.04.27 15:27
1
Клотет удалил трех игроков из командного чата «Торпедо»
2023.04.27 14:26
Президент «Торпедо» прокомментировал отстранение трех игроков от тренировок
2023.04.26 15:25
Капитан «Торпедо» раскрыл подробности конфликта с Клотетом на тренировке
2023.04.25 14:07
3
Клотет выгнал Журавлева с тренировки «Торпедо», потому что он слишком много улыбался
2023.04.25 12:29
26-летний защитник «Торпедо» заявил, что мечтает играть за «Реал»
2023.02.28 11:06
2
Фото
«Торпедо» за 1,5 миллиона купило защитника «Ахмата»
2022.12.20 14:41
4
Стало известно, сколько «Торпедо» заплатит за Журавлева из «Ахмата»
2022.12.17 21:48
Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Торпедо»
2022.12.17 16:16
3
Журавлев из «Ахмата» извинился за ошибку в матче с «Пари НН»
2022.11.11 23:10
Видео
Сулейманов забил «Ахмату» после паса от соперника
2022.11.11 20:45
«Уфа» доиграет сезон в Первой лиге благодаря продажам трех игроков в «Ахмат»
2022.09.26 23:15
Фото
4 футболиста «Ахмата» попали в символическую сборную 1-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.07.18 20:20
1
Фото
Официально: Журавлев – в «Ахмате» за 1 миллион. Им интересовались «Зенит», ЦСКА
2022.06.08 15:51
2
«Ахмат» купил за 1 миллион Журавлева. Защитником интересовались «Зенит», ЦСКА («Чемпионат»)
2022.06.08 10:48
1
Защитник «Уфы» Журавлев перейдет в «Ахмат». Им интересовались «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»
2022.06.03 12:21
Агент: «Журавлев наверняка уйдет из «Уфы», мы контактируем с 2-3 клубами РПЛ»
2022.05.30 19:59
«Зенит», ЦСКА и «Краснодар» интересуются защитником «Уфы» Журавлевым
2021.12.20 12:28
10
Худяков, Бабкин, Зинович – в основе «Локомотива» на матч с «Уфой»; Ботака-Иобома, Журавлев, Агаларов выйдут у гостей
2021.12.12 18:04
5
Кутицкий, Макаров, Захарян выйдут с первых минут у «Динамо» против «Уфы»; Журавлев, Касинтура, Агаларов – в старте гостей
2021.12.05 15:42
Защитник «Уфы» Журавлев заинтересовал ЦСКА
2021.12.04 08:55
3
Березуцкий на дебютный матч против «Уфы» выставил Васина, Мухина, Заболотного; Журавлев, Саплинов, Милетич сыграют у гостей
2021.07.25 18:57
5
Защитник «Уфы» Журавлев: «Почувствовал себя футболистом, когда сыграл против «Зенита»
2021.06.11 19:35
2
Фото
Защитник «Волгаря» Журавлев перешел в «Уфу»
2021.05.22 11:58
Фото
Дмитрий Комбаров, Пейчинович и Рязанцев – в символической сборной 22-го тура ФНЛ
2020.11.16 20:42
1
2
Главные новости
Оздоев объяснил 3 подряд ничьи «Краснодара» в РПЛ
11:15
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
13
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
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