Юрий Журавлев - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Журавлев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Журавлев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 43'
|Торпедо
|0:0
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|2:2
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|6
|0
|0
|0
|0
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|23.11.2022
|84' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|19.10.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|29.09.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.09.2022
|1' -46'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|1' -46'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)