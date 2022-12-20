«Торпедо» за 1,5 миллиона купило защитника «Ахмата»

Центральный защитник Юрий Журавлев официально перешел из «Ахмата» в «Торпедо».
По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за новичка 1,5 миллиона евро.
С 26-летним футболистом подписан долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.
- Журавлев в июне перешел в «Ахмат» из «Уфы» за 1 миллион евро.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал «Торпедо»