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    «Торпедо» за 1,5 миллиона купило защитника «Ахмата»

    Центральный защитник Юрий Журавлев официально перешел из «Ахмата» в «Торпедо».

    По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за новичка 1,5 миллиона евро.

    С 26-летним футболистом подписан долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.

    • Журавлев в июне перешел в «Ахмат» из «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99301

      zigbert 2 часа назад

      Чист тренерское решение. Чтобы остаться в РПЛ, Торпедо нужно совершить подвиг. Но может быть рядом приобретений Талалаеву удастся укрепить состав?

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