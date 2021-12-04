Защитник «Уфы» Журавлев заинтересовал ЦСКА

Центральный защитник Юрий Журавлев может перейти из «Уфы» в ЦСКА.

Московский клуб активнее всех в РПЛ интересуется 25-летним футболистом.

В ЦСКА считают, что воспитанник «Кубани» усилит атакующий потенциал команды при выходе из обороны.

В мае этого года «Уфа» подписала Журавлева бесплатно.

В текущем сезоне игрок провел 15 матчей и сделал 2 ассиста.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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