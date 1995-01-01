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    Худяков, Бабкин, Зинович – в основе «Локомотива» на матч с «Уфой»; Ботака-Иобома, Журавлев, Агаларов выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уфой».

    «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Баринов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.

    Запасные: Савин, Чeрный, Тикнизян, Борисенко, Бека-Бека, Лисакович.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Милетич.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Йокич, Голубев, Саплинов, Ахатов.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии6
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      Рейтинг: +640

      пега 1 час назад

      Уфа поставит Локомотив в депо.
      судья может помешать, в москве денег много, купят пару пенальти и удаление.

      0
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      Рейтинг: +3856

      ySS 1 час назад

      Щас Локо выиграет и с хорошим настроением пойдёт в отпуск)

      0
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      Рейтинг: +3144

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Локо победы. Не смотря ни на что. Будем жить сегодняшним днем. Худяков лучший, керк с паблой грейте яйцы. Сегодня холода

      1
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      Рейтинг: +13205

      ilichkadr 1 час назад

      Локо осталось Уфе проиграть и Гистоля с вещами на выход.

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      Рейтинг: +520

      Vitaga 1 час назад

      любой запасной у Локо сильнее любого из основы Уфы... ппц но шансов на победу больше у Уфы

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      Рейтинг: +239

      SpartakMoskwa 1 час назад

      У Локо крепкая молодежь!! Но тренер шлак

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