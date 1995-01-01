Худяков, Бабкин, Зинович – в основе «Локомотива» на матч с «Уфой»; Ботака-Иобома, Журавлев, Агаларов выйдут у гостей

Уфа поставит Локомотив в депо.
судья может помешать, в москве денег много, купят пару пенальти и удаление.
Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уфой».
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Баринов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.
Запасные: Савин, Чeрный, Тикнизян, Борисенко, Бека-Бека, Лисакович.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Йокич, Голубев, Саплинов, Ахатов.
- Матч начнется в 19:00 по Москве.