Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Полевой - статистика

Завершил карьеру
28 июля 1985 (41)
#14 | Полузащитник
170 см | 63 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
16
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
1' - 90'
17'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Волынь
2 : 3
07.05.2016
Днепр
1' - 90'
57'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 0
29.04.2016
Александрия
1' - 90'
72'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Заря
1 : 1
24.04.2016
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
1 : 1
03.04.2016
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Олимпик
1 : 1
20.03.2016
Волынь
1' - 90'
54'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Металлист
3 : 0
06.03.2016
Волынь
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Днепр
0 : 1
05.12.2015
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Волынь
9 : 1
29.11.2015
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Шахтер
4 : 0
21.11.2015
Волынь
1' - 90'
35'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Волынь
2 : 1
08.11.2015
Ворскла
1' - 90'
51'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Волынь
0 : 0
01.11.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
3 : 1
18.10.2015
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
0 : 3
04.10.2015
Заря
1' - 27'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
0 : 2
27.09.2015
Волынь
1' - 90'
17'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Волынь
0 : 2
20.09.2015
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Черноморец
1 : 2
13.09.2015
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
2 : 2
07.08.2015
Металлист
1' - 35'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлург
0 : 2
02.08.2015
Волынь
1' - 54'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 4
23.07.2015
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Ворскла
1 : 1
18.07.2015
Волынь
1' - 90'
Главные новости
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
2
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
1
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
6
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
3
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
7
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+