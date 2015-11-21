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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Волынь
Шахтер - Волынь: обзор матча 21 ноября 2015
Шахтер
21.11.2015, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Волынь
19'
Марлос
32'
Исмаили
38'
Марлос
66'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Волынь
Желтая карточка
А. Кучер
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
О. Герасимюк
89'
Замена
В. Шаповал
️️️️
С. Политыло
Замена
А. Коробенко
️️️️
Марлос
82'
76'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Д. Козьбан
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Гладкий
70'
ГОЛ! 4:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Марлос
66'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Бернард
63'
Желтая карточка
Дентиньо
55'
42'
Желтая карточка
Р. Мемешев
42'
Желтая карточка
А. Богданов
41'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
С. Кравченко
ГОЛ! 3:0!
Марлос
Пас отдал
Д. Срна
38'
35'
Желтая карточка
В. Полевой
ГОЛ! 2:0!
Исмаили
32'
ГОЛ! 1:0!
Марлос
Пас отдал
Д. Срна
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
4-1-2-3
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
7
Фред
11
Бернард
10
Марлос
11
Тайсон
20
Гладкий
31
Дентиньо
3-5-1-1
35
Шуст
18
Логинов
5
Жунич
14
Полевой
30
Кобахидзе
93
Матей
89
Политыло
14
Кравченко
11
Шарпар
90
Богданов
89
Козьбан
10
Марлос
28
Коробенко
28
Коробенко
10
Марлос
11
Бернард
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Бернард
20
Гладкий
9
Эдуардо
9
Эдуардо
20
Гладкий
89
Политыло
13
Шаповал
13
Шаповал
89
Политыло
89
Козьбан
7
Герасимюк
7
Герасимюк
89
Козьбан
14
Кравченко
7
Мемешев
7
Мемешев
14
Кравченко
Остались в запасе
Шахтер
Волынь
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Шахтер - Волынь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Славутич-Арена
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