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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Днепр
Волынь - Днепр: обзор матча 07 мая 2016
Волынь
07.05.2016, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Днепр
42'
И. Жунич
81'
М. Горопевшек
48'
Д. Хайро Руис
64'
Р. Безус
77'
Матеус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Днепр
Замена
С. Логинов
️️️️
М. Горопевшек
87'
ГОЛ! 2:3!
М. Горопевшек
Пас отдал
С. Кравченко
81'
80'
Желтая карточка
Е. Шахов
78'
Замена
Эдмар
️️️️
Матеус
77'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Матеус
Замена
А. Дудик
️️️️
В. Хомченко
72'
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Безус
Пас отдал
Е. Шахов
63'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Б. Гама
Желтая карточка
В. Полевой
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хайро Руис
Пас отдал
Матеус
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Политыло
Замена
С. Петров
️️️️
О. Гуменюк
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Жунич
42'
Желтая карточка
М. Горопевшек
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
69
Артем Дудик
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
8
Эдмар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
3-5-2
35
Шуст
24
Горопевшек
5
Жунич
14
Полевой
7
Герасимюк
31
Шабанов
14
Кравченко
90
Богданов
30
Гуменюк
7
Мемешев
94
Хомченко
4-4-2
27
Лаштувка
44
Федецкий
3
Адамюк
5
Сваток
19
Чигринский
16
Гама
29
Ротань
28
Шахов
89
Политыло
99
Матеус
7
Руис
94
Хомченко
69
Дудик
69
Дудик
94
Хомченко
24
Горопевшек
18
Логинов
18
Логинов
24
Горопевшек
30
Гуменюк
38
Петров
38
Петров
30
Гуменюк
16
Гама
7
Лучкевич
7
Лучкевич
16
Гама
99
Матеус
8
Эдмар
8
Эдмар
99
Матеус
89
Политыло
90
Безус
90
Безус
89
Политыло
Остались в запасе
Волынь
Днепр
47
Юрий Романюк
ПЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
25
Данил Кучер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
47
Юрий Романюк
ПЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Волынь - Днепр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Днепр
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