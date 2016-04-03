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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Черноморец
Волынь - Черноморец: обзор матча 03 апреля 2016
Волынь
03.04.2016, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
90+1'
А. Дудик
45+1'
Е. Смирнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Черноморец
Желтая карточка
А. Шабанов
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Дудик
Пас отдал
А. Шабанов
90'
+1
89'
Желтая карточка
Е. Боровик
85'
Замена
В. Барилко
️️️️
Д. Коркишко
Замена
А. Дудик
️️️️
А. Богданов
85'
80'
Замена
Н. Татарков
️️️️
В. Калитвинцев
56'
Замена
Е. Стариков
️️️️
А. Хобленко
Замена
С. Петров
️️️️
Д. Козьбан
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Е. Смирнов
Замена
О. Гуменюк
️️️️
В. Хомченко
41'
40'
Вторая желтая
А. Филимонов
39'
Желтая карточка
А. Филимонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
69
Артем Дудик
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
11
Никита Татарков
ЛВ
20
Валерий Куценко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
3-4-3
35
Шуст
18
Логинов
14
Полевой
5
Жунич
14
Кравченко
90
Богданов
31
Шабанов
7
Герасимюк
7
Мемешев
89
Козьбан
94
Хомченко
4-3-2-1
12
Боровик
2
Азацкий
5
Хочолава
25
Мартыненко
16
Филимонов
61
Смирнов
45
Калитвинцев
94
Данченко
6
Ковалец
7
Коркишко
9
Хобленко
90
Богданов
69
Дудик
69
Дудик
90
Богданов
94
Хомченко
30
Гуменюк
30
Гуменюк
94
Хомченко
89
Козьбан
38
Петров
38
Петров
89
Козьбан
45
Калитвинцев
11
Татарков
11
Татарков
45
Калитвинцев
7
Коркишко
86
Барилко
86
Барилко
7
Коркишко
9
Хобленко
87
Стариков
87
Стариков
9
Хобленко
Остались в запасе
Волынь
Черноморец
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
42
Виталий Недилько
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
22
Владислав Кабаев
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
42
Виталий Недилько
ВР
Остались в запасе
22
Владислав Кабаев
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Волынь - Черноморец
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Екатерина Монзуль
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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