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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Волынь
Олимпик - Волынь: обзор матча 20 марта 2016
Олимпик
20.03.2016, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Волынь
51'
И. Матяж
54'
В. Полевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Волынь
90'
+1
Замена
Ю. Романюк
️️️️
Р. Мемешев
Замена
А. Волков
️️️️
А. Поступаленко
88'
83'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Диденко
Замена
М. Драченко
️️️️
И. Матяж
70'
69'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Д. Козьбан
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Танчик
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
В. Полевой
ГОЛ! 1:0!
И. Матяж
Пас отдал
Моха
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
89
Александр Волков
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
69
Артем Дудик
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
4-4-1-1
1
Махарадзе
24
Федорив
4
Гришко
3
Парцвания
13
Огиря
11
Моха
20
Матяж
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
34
Танчик
13
Нвамора
3-3-4
35
Шуст
18
Логинов
14
Полевой
5
Жунич
31
Шабанов
14
Кравченко
90
Богданов
9
Диденко
7
Мемешев
89
Козьбан
94
Хомченко
14
Поступаленко
89
Волков
89
Волков
14
Поступаленко
34
Танчик
7
Шестаков
7
Шестаков
34
Танчик
20
Матяж
7
Драченко
7
Драченко
20
Матяж
7
Мемешев
47
Романюк
47
Романюк
7
Мемешев
89
Козьбан
30
Гуменюк
30
Гуменюк
89
Козьбан
9
Диденко
38
Петров
38
Петров
9
Диденко
Остались в запасе
Олимпик
Волынь
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Владимир Доронин
ЦП
69
Артем Дудик
ЦФ
48
Александр Чепелюк
ЦП
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
69
Артем Дудик
ЦФ
48
Александр Чепелюк
ЦП
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Олимпик - Волынь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
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Олимпик
Волынь
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
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