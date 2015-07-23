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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Шахтер
Волынь - Шахтер: обзор матча 23 июля 2015
Волынь
23.07.2015, четверг, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
43'
Ф. Матей (П)
25'
Тайсон
39'
А. Тейшейра
54'
А. Тейшейра
90+3'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Шахтер
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Эдуардо
Пас отдал
Бернард
Замена
Г. Шиш
️️️️
А. Насонов
80'
73'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
В. Хомченко
69'
66'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
И. Жунич
60'
Замена
В. Хомченко
️️️️
Р. Мемешев
59'
54'
ГОЛ! 1:3!
А. Тейшейра
Пас отдал
Тайсон
43'
Желтая карточка
И. Ордец
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Матей
43'
42'
Замена
В. Коваленко
️️️️
М. Малышев
Замена
С. Петров
️️️️
О. Гуменюк
40'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
25'
ГОЛ! 0:1!
Тайсон
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
35
Иван Шевченко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
98
Алексей Зинкевич
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
59
Ярослав Деда
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
2-5-2-1
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
23
Насонов
93
Матей
31
Шабанов
30
Кобахидзе
30
Гуменюк
14
Кравченко
89
Политыло
7
Мемешев
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
18
Ордец
35
Шевченко
17
Малышев
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Тайсон
20
Гладкий
7
Мемешев
94
Хомченко
94
Хомченко
7
Мемешев
23
Насонов
16
Шиш
16
Шиш
23
Насонов
30
Гуменюк
38
Петров
38
Петров
30
Гуменюк
17
Малышев
21
Коваленко
21
Коваленко
17
Малышев
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Гладкий
9
Эдуардо
9
Эдуардо
20
Гладкий
Остались в запасе
Волынь
Шахтер
18
Сергей Логинов
ЦЗ
98
Алексей Зинкевич
ЦП
59
Ярослав Деда
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
98
Алексей Зинкевич
ЦП
59
Ярослав Деда
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Волынь - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
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