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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Волынь
Александрия - Волынь: обзор матча 18 октября 2015
Александрия
18.10.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Волынь
39'
Ю. Коломоец
55'
П. Мягков
82'
Ю. Коломоец
90+1'
Ф. Матей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Волынь
Желтая карточка
С. Старенький
90'
+2
Желтая карточка
А. Запорожан
90'
+1
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Матей
85'
Замена
М. Горопевшек
️️️️
С. Кравченко
Замена
С. Старенький
️️️️
В. Пономарь
84'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Коломоец
Пас отдал
М. Козак
82'
Замена
М. Козак
️️️️
Д. Таргамадзе
76'
Замена
Е. Банада
️️️️
А. Полярус
64'
57'
Желтая карточка
А. Насонов
ГОЛ! 2:0!
П. Мягков
55'
53'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
А. Богданов
51'
Желтая карточка
А. Шабанов
46'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
А. Диденко
Желтая карточка
П. Мягков
42'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Коломоец
Пас отдал
П. Мягков
39'
28'
Желтая карточка
И. Жунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
99
Давид Таргамадзе
ЛП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Александрия
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
3-2-2-2
24
Леванидов
3
Микицей
8
Мягков
15
Запорожан
2
Сухоцкий
26
Шендрик
99
Таргамадзе
14
Полярус
26
Коломоец
9
Пономарь
2-5-2-1
42
Недилько
5
Жунич
16
Шиш
90
Богданов
93
Матей
14
Кравченко
89
Политыло
23
Насонов
30
Кобахидзе
31
Шабанов
9
Диденко
14
Полярус
44
Банада
44
Банада
14
Полярус
9
Пономарь
27
Старенький
27
Старенький
9
Пономарь
99
Таргамадзе
72
Козак
72
Козак
99
Таргамадзе
14
Кравченко
24
Горопевшек
24
Горопевшек
14
Кравченко
90
Богданов
7
Мемешев
7
Мемешев
90
Богданов
9
Диденко
89
Козьбан
89
Козьбан
9
Диденко
Остались в запасе
Александрия
Волынь
13
Артем Черный
ЦФ
21
Дмитрий Рудик
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
Главный тренер
Владимир Шаран
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
21
Дмитрий Рудик
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Александрия - Волынь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ника
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