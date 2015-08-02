Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 02 августа 2015
Металлург
02.08.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Волынь
51'
И. Жунич
53'
А. Диденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
85'
Замена
В. Хомченко
️️️️
А. Диденко
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Р. Попов
74'
Замена
Р. Платон
️️️️
И. Корнев
61'
54'
Замена
Г. Шиш
️️️️
В. Полевой
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Диденко
Пас отдал
А. Кобахидзе
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Жунич
Пас отдал
С. Политыло
47'
Желтая карточка
А. Насонов
45'
Замена
А. Насонов
️️️️
О. Гуменюк
Желтая карточка
В. Лисицкий
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
70
Артем Захаров
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
4-4-1-1
1
Старцев
18
Каплиенко
95
Кулинич
22
Лисицкий
6
Помазан
21
Жураховский
19
Корнев
81
Гвилия
88
Орелеси
11
Татарков
95
Попов
2-5-1-2
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
30
Гуменюк
89
Политыло
14
Кравченко
31
Шабанов
30
Кобахидзе
93
Матей
9
Диденко
7
Мемешев
95
Попов
77
Игнатенко
77
Игнатенко
95
Попов
19
Корнев
24
Платон
24
Платон
19
Корнев
9
Диденко
94
Хомченко
94
Хомченко
9
Диденко
14
Полевой
16
Шиш
16
Шиш
14
Полевой
30
Гуменюк
23
Насонов
23
Насонов
30
Гуменюк
Остались в запасе
Металлург
Волынь
22
Егор Клименчук
ЛЗ
70
Артем Захаров
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
18
Сергей Логинов
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
22
Егор Клименчук
ЛЗ
70
Артем Захаров
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлург - Волынь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Волынь
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+